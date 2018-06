Openbaar onderzoek windmolens tot en met 29 juni 07 juni 2018

In Zoersel loopt nog tot en met 29 juni een openbaar onderzoek in verband met de inplanting van twee windturbines langs de E34 (vlakbij de grens met Pulderbos). Het was al langer bekend dat de firma Storm plannen had in die richting, maar nu heeft men dus ook officieel een omgevingsvergunning aangevraagd. De maximale tiphoogte van de windmolens bedraagt tweehonderd meter, de maximale rotordiameter 126 meter.





Het dossier is in te kijken in het gemeentehuis van Zoersel of via de website www.omgevingsloket.be. Bezwaarschriften kunnen ook langs die wegen worden ingediend. (KDC)