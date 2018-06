Open Vld trekt kaart van de jeugd 29 juni 2018

Nadat eerder al Olivier Rul werd aangekondigd als lijsttrekker en gemeenteraadslid Walter Van Hofstraeten als lijstduwer maakte Open Vld Zoersel ook haar andere kandidaten bekend voor de verkiezingen van 14 oktober. Pat Wyffels - die momenteel al in de gemeenteraad zit - komt eveneens opnieuw op. Verder trekt Open Vld vooral de kaart van de jeugd. Met Barbara Bogaerts, Stefaan Mertens de Wilmars, Jens Matthé, Katrijn Segers, Jorien Matthé en Wout Van Hofstraeten telt men zes kandidaten van 25 jaar of jonger. Ook de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar is met elf mensen goed vertegenwoordigd. Onder hen de 36-jarige kopman Rul. Uiteindelijk komt men uit op een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Momenteel tellen de liberalen twee vertegenwoordigers in de Zoerselse gemeenteraad. (KDC)