Ook Parkplezier past programmatie aan 04 juli 2018

Ook concertreeks Parkplezier in Halle-Zoersel past zijn programmatie aan het WK voetbal aan. Het voorprogramma van de openingsavond nu vrijdag wordt vervangen door de match van de Rode Duivels tegen Brazilië. De organisatie van Parkplezier liet nog in allerijl een groot tv-scherm aanrukken. Bij verlengingen dient hoofdact Guido Belcanto iets later dan voorzien te beginnen. "Belcanto doet daar niet moeilijk over, want hij is zelf voetbalfan", zegt Kristel Van Loon van Parkplezier. "Het lastigste was een reuzenscherm vinden, want in België bleken zowat al die schermen al verhuurd. Gelukkig vonden we er nog eentje in Nederland. Dit kost ons al gauw een paar duizend euro extra, maar we zagen geen andere optie. Geen scherm plaatsen zou ons ongetwijfeld een pak bezoekers kosten en dan scheur je pas echt je broek." (KDC)





