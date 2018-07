Ontsnapte slang herenigd met baasje 24 juli 2018

De ontsnapte korenslang die vorige week een koppel uit Halle-Zoersel de stuipen op het lijf joeg, is intussen gevat. Yentl Van der Wee en Steven Vanden Eynden kregen de ongenode gast afgelopen dinsdag over de vloer. Toen ze de één meter lange slang (geen giftige) uit hun woonkamer probeerden te verjagen, kroop het dier in een spleet onder het raamkozijn. Daar hield ze zich enkele dagen schuil. Eergisterennacht verplaatste het reptiel zich dan toch. Vervolgens slaagde de slang erin om twee huizen verderop binnen te geraken. Daar eindigde het uitstapje van het dier, dat weken geleden al ontsnapte bij een andere buur. De eigenaar van de slang kon ze intussen vangen en nam ze mee naar huis. Toch is men er in Halle-Dorp nog steeds niet helemaal gerust in. De vrees bestaat dat er meerdere slangen konden ontkomen bij de buurman en dat er dus nog andere exemplaren rondzwerven, al wordt dat door de slangenhouder ontkend. (KDC)