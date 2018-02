Onderhoud hagen Lindedreef 20 februari 2018

02u48 0

In de Lindedreef in Halle-Zoersel zijn er deze week onderhoudswerken aan de hagen en bermen. De dubbele hagen worden door de gemeente vervangen door enkele hagen, wat onderhoudsvriendelijker is. Het verwijderen van de hagen gebeurt met een kraan, die een deel van de weg zal innemen.





Daardoor kan er lichte verkeershinder zijn. (KDC)