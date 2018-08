Oldtimers rijden uit voor goede doelen 23 augustus 2018

02u43 0

Lions Club Minerva organiseert aanstaande zondag voor het tweede jaar op een rij een oldtimerevent in het kasteelpark van Halle-Zoersel. De opbrengst gaat naar drie lokale goede doelen.





Bij de eerste editie van deze oldtimerrally in het Hallehof lokte Lions Minerva zo'n tweehonderd oude wagens. "Wegens het grote succes besloten we er dit jaar een vervolg aan te breien", zegt medeorganisator Oswald Vansintejan. "Eigenaars van oldtimers kunnen zich op voorhand of ter plaatse inschrijven. Inmiddels tekenden al tientallen mensen opnieuw in. Er komt zelfs iemand speciaal over uit de Ardennen. Geïnteresseerden die gewoon een kijkje willen komen nemen, zijn natuurlijk ook welkom."





Wie langs komt met zijn oldtimer kan deelnemen aan een fotozoektocht van 120 kilometer door de ruime regio. In het park zelf staan er foodtrucks en is er allerlei randanimatie voorzien. Het evenement op zich is gratis toegankelijk. De opbrengst van de horeca-activiteiten gaat naar drie goede doelen: vzw Feestvarken (die verjaardagscadeaus schenkt aan kinderen uit (kans)arme gezinnen), vzw Scabazoe (die kinderen met een beperking de kans geeft om te sporten) en De Buurt (een verzorgingstehuis voor bejaarden). (KDC)





Het oldtimerevent start zondag om 10 uur en eindigt rond 18 uur. Inschrijven en meer informatie via www.lions-minerva.be