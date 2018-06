Okra trakteert kleuters op ijsje 13 juni 2018

De Okra ouderenvereniging van Sint-Antonius Zoersel nodigde onlangs de oudste kleuters van de lokale scholen 't Antoontje en Klim Op uit om een ijsje te komen eten. Ook de grootouders van de betrokken kleuters waren meer dan welkom. "De verbondenheid tussen grootouders en kleinkinderen is iets unieks en dat willen we op deze manier nog eens benadrukken", klonk het bij Okra. De kleintjes vonden het allemaal prima. Een ijsje op een warme dag gaat er altijd in.





(KDC)