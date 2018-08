OCMW organiseert boodschappendienst 04 augustus 2018

De gemeente en het OCMW van Zoersel starten dit najaar met een boodschappendienst. Bedoeling is om mensen die minder goed te been zijn te helpen bij hun inkopen. "We zijn op zoek naar vrijwilligers die voor minder mobiele medeburgers boodschappen willen meebrengen van de winkel", legt OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V) uit. "Op die manier kunnen mensen worden geholpen én kunnen er sociale contacten ontstaan." Kandidaat-vrijwilligers kunnen zich aanmelden via gemeente@zoersel.be of 03/298.00.00. (KDC)