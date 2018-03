Nu toch werken in Achterstraat 31 maart 2018

Tussen 4 en 11 april zijn er rioleringswerken gepland in de Achterstraat in Sint-Antonius Zoersel. Oorspronkelijk waren de werken voorzien in februari, maar door het slechte weer kon dat toen niet doorgaan. De Achterstraat zal gedurende de periode van de werken volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer tussen huisnummer 31 en 47. Er is een omleiding voorzien via de Begijnenstraat en de Processieweg. (KDC)