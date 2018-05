Nieuwkomer Rul trekt lijst Open Vld 23 mei 2018

De Open Vld-afdeling van Zoersel trekt met een politieke nieuwkomer als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De 36-jarige Olivier Rul mag de liberale troepen aanvoeren. Rul is afkomstig uit de wijk Risschot en is in het dagelijkse leven actief in de voedingssector. Walter Van Hofstraeten - momenteel fractieleider voor Open Vld in de Zoerselse gemeenteraad - zal de lijst duwen. Open Vld telt momenteel twee zetels. (KDC)