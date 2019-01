Nieuwjaarsreceptie van h-EERLIJK ZOERSEL trekt zo’n 200 man Samira El Oiamari

15 januari 2019

13u50 0 Zoersel De lokale partij h-EERLIJK ZOERSEL heeft zondag haar leden en sympathisanten uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie. “Het was de meest succesvolle editie tot nu toe”, klinkt het.

Afgelopen weekend was het groot feest in het Koetshuis Hallehof in Halle. Zo’n 200 mensen kwamen naar de nieuwjaarsreceptie om te genieten van hapjes en drankjes. “Onze nieuwjaarsreceptie is ondertussen aan haar zevende editie toe, maar deze was zonder twijfel de meest succesvolle”, zegt voorzitter Jos Vekemans.

Constructieve oppositie

Vekemans blikte tijdens zijn speech terug op de geweldige uitslag van h-EERLIJK ZOERSEL. De lokale partij bemachtigde bij de laatste verkiezingen drie zetels in de gemeenteraad. Daarnaast heeft de partij ook nog een vertegenwoordiger in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. “h-EERLIJK ZOERSEL zal constructief oppositie voeren de komende jaren: wat in het belang van de Zoerselaar is, krijgt onze steun.”

Verder stelde de voorzitter ook de raadsleden voor die mee de partij zullen vertegenwoordigen: Charlotte Vercruyssen en Tom Sleeuwaert in de gemeenteraad en Frederika Houwelijckx in het BCSD.