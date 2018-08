Nieuwe winkel voor kinderen op Rodendijk 04 augustus 2018

Op de Rodendijk in Zoersel komt er weer een winkel bij. Op 17 augustus opent naast dierenspeciaalzaak Maxi Zoo het nieuwe For Stars, waar kinderkleding en kinderschoenen zullen worden verkocht. Het is de tweede vestiging van For Stars, dat eerder van start ging in Hasselt. De voorbije maanden gingen vlakbij ook al vestigingen van Zeb, LolaLiza en Bel&Bo open. De Rodendijk blijkt aantrekkelijk omwille van zijn vlotte bereikbaarheid, vlakbij een op- en afrit van de E34. (KDC)