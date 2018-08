Nieuwe verkaveling aan Stoppelveld 31 augustus 2018

Intercommunale IGEAN gaat een nieuwe, kleine verkaveling ontwikkelen ter hoogte van de straat Stoppelveld in Zoersel. In een zone voor woonuitbreidingsgebied zijn vier kavels voorzien voor halfopen en twee voor open bebouwing. De gemeente zal een doodlopende straat voorzien om het geheel te ontsluiten. Achteraan de straat is voor fietsers en voetgangers ook nog een doorsteek naar de Bethaniënlei. (KDC)