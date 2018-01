Nieuwe Lidl zwaait de deuren open op Valentijn 30 januari 2018

02u35 0 Zoersel De bouwwerken aan de nieuwe Lidl vestiging in Sint-Antonius Zoersel zijn bijna afgerond. Er is nu zelfs al een officiële openingsdatum geprikt. Op 14 februari zwaait het warenhuis aan de Kapellei zijn deuren open.

Op de plaats waar vroeger bowling en binnenspeeltuin Thunderball was gevestigd, is een aannemer al enkele maanden bezig met de bouw van een bijna 1 400 vierkante meter grote Lidl-supermarkt. "De nieuwe vestiging, waar ongeveer dertig mensen zullen tewerkgesteld worden, gaat op Valentijnsdag open", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt van de Duitse supermarktketen Lidl. "Bij de opening worden de eerste klanten getrakteerd op één minuut gratis shoppen."





Ook in Antwerpen

Opmerkelijk: de nieuwe Lidl komt op enkele tientallen meters van een bestaande Delhaize-winkel. Nog opmerkelijker: Lidls andere sectorgenoot Carrefour kreeg afgelopen week serieuze klappen te verwerken.





"Lidl zit echt nog wel in de lift", beweert Isabelle Colbrandt. "Nog tot 2020 openen wij om de twee weken een nieuw filiaal ergens in België. Zoersel was tot nu toe een beetje een blinde vlek voor ons, maar dat wordt dus binnenkort opgelost. Ook in Antwerpen stad openen we binnenkort een extra winkel." (KDC)