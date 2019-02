Nieuwe groente- en fruitwinkel opent eind februari: “Heel het jaar lang verse Belgische aardbeien” Wim Van Den Heuvel was vroeger zelf aardbeiteler Toon Verheijen

12 februari 2019

17u06 0 Zoersel Bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat telt ook voor Wim Van Den Heuvel uit Minderhout. Na jaren in de aardbeisector start hij eind februari met zijn eigen groente- en fruitwinkelaan de Oostmallebaan in Zoersel. “Bij ons zal je het hele jaar verse Belgische aardbeien vinden”, belooft Wim.

Wim, Groenten en Fruit. Simpeler kan de naam bijna niet zijn, maar het toont wel meteen aan waarvoor Wim gaat. Dag in dag uit verse groenten en fruit.

“Ik ben van kindsbeen af opgegroeid in de fruitteelt”, vertelt Wim. “Daarna ben ik in de aardbeiteelt gerold om daarna over te gaan op het leveren aan bakkers en fruithandelaars. Na de aardbeien kwamen er braambessen, frambozen en rode bessen bij. Ik zat veel in de regio rond Zoersel en Malle op de baan en op een bepaald moment viel mijn oog op het pand in Zoersel dat plots leegstond. Toen begon het te kriebelen.”

Vers

Wim nam contact met de huurbaas en uiteindelijk kreeg hij begin januari het bericht dat hij het kon huren. Wim nam meteen contact op met de bank en bereikte snel een akkoord. Tegen eind februari wil hij zijn winkel openen.

“We gaan de winkel heel simpel aankleden met gewoon hout, maar dat heeft net een grote charme”, aldus de groente- en fruitboer. “We hebben wel fors geïnvesteerd in een computergestuurd kassasysteem omdat de prijzen van groenten en fruit per dag verschillen.”

Een winkel met alleen groenten en fruit aangevuld met wat bereide gerechten en salades. Dat wil Wim aanbieden aan de klanten. “ Schrik voor de concurrentie van supermarkten? Neen, omdat we alles gaan zetten op kraakvers. We gaan dagelijks ook naar de veilingen en vroegmarkten. Zwaar? Ja dat is rond 4 uur vertrekken en ’s avonds ben je redelijk uitgeblust, maar het is een passie en dan kan je altijd net iets meer.”

Cadeau

Wim leerde ook veel van het Fruithuis in Meer (Hoogstraten), een gelijkaardige winkel. “We willen alle mogelijke groenten en fruit aanbieden, maar vooral aardbeien zullen toch een beetje de specialiteit zijn. De microbe van vroeger zeker (lacht). Aardbeien zullen we elke dag vers aanbieden. En alleen Belgische aardbeien. Geen export. Onze Belgische aardbeien blijven immers de beste. We gaan ook werken met een webshop waarop zowel handelaars, horecazaken als particulieren hun bestellingen kunnen doen. Voor particulieren zullen de bestellingen voorlopig afgehaald moeten worden, maar mogelijk gaan we op termijn ook leveren.”

Wim opent zijn winkel op 28 februari. Dat weekend krijgen alle klanten meteen een korting van tien procent als welkom. Klanten kunnen ook altijd een fruitmand bestellen als cadeau. Ook zijn dagelijkse rondes bij bakkers en andere handelaars zal hij blijven doen.