Nieuw openbaar onderzoek voor groot woonproject Toon Verheijen

15 april 2019

Er is een nieuw openbaar onderzoek gestart rond een groot bouwproject op de voormalige terreinen van Van Pelt op het gebied tussen de Heimeulenweg en de Heybleukenstraat. De NV IMVAP vroeg in het najaar een omgevingsvergunning aan voor de bouw van zeven meergezinswoningen met telkens zes appartementen. Het college van burgemeester en schepenen weigerde in oktober die aanvraag waarop IMVAP beroep aantekenden bij de provincie. De deputatie heeft nu beslist dat er een nieuw openbaar onderzoek moet volgen omdat er een aantal nieuwe stukken zijn toegevoegd aan het dossier zoals een mobiliteitsstudie, een masterplan voor de riolering binnen het gebied en wijzigingen in het rooilijnplan. Het nieuwe openbaar onderzoek start nu op 19 april en loopt tot 20 mei. Er is ook een informatiemoment voorzien op woensdag 17 april tussen 16 en 21 uur in de Kapel aan de Handelslei. Iedereen kan dan de plannen komen inkijken en vragen stellen.