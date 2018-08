Negende editie Eurozoersel 03 augustus 2018

02u43 0 Zoersel In Zoersel loopt dezer dagen de negende editie van Eurozoersel, een evenement waarbij de gemeente vertegenwoordigers van haar zes zustergemeentes uitnodigt.

Er zijn momenteel meer dan honderd mensen te gast uit Elancourt (Frankrijk), Laubach (Duitsland), Gräfenhainichen (Duitsland), Lora del Rio (Spanje), Crucea (Roemenië) en Bohicon (Benin). Gedurende vijf dagen worden er allerhande activiteiten georganiseerd voor deze bonte groep. Een hoogtepunt wordt het bezoek aan het Parkplezier concert van vanavond in het kasteelpark van Halle.





Parkplezier staat voor de gelegenheid speciaal in het teken van Eurozoersel. Het centrale thema van Eurozoersel dit jaar is erfgoed. Eurozoersel krijgt financiële steun van het Europese programma 'Europe for Citizens'. (KDC)