N-VA ruilt CD&V in voor Groen en Open VLD Kristof De Cnodder

14 november 2018

17u44 0

Exact één maand na de gemeenteraadsverkiezingen is er ook in Zoersel een coalitie gevormd. De grootste partij N-VA ruilt huidig coalitiepartner CD&V in voor Groen en Open VLD. Liesbeth Verstreken (N-VA) blijft burgemeester.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Zoersel heeft nu toch een nieuwe bestuursploeg voor de komende legislatuur. Die ploeg zal bestaan uit N-VA (11 zetels), Groen (2 zetels) en Open VLD (1 zetel). Samen hebben deze partijen een krappe meerderheid van 14 op 27. CD&V, de partij die nu nog samen met N-VA bestuurt, wordt het kind van de rekening en komt voor het eerst in dertig jaar in de oppositie terecht. Het was een publiek geheim dat het nooit grote liefde was tussen N-VA en CD&V en aan het bestaande verstandshuwelijk komt nu dus een einde.

“Tijdens de kiescampagne heeft CD&V zich op bepaalde vlakken stevig afgezet tegenover ons. Het deed ons nadenken over andere pistes”, vertelt Liesbeth Verstreken, die zichzelf straks dus opvolgt. “Na 14 oktober namen we rustig onze tijd voor coalitiegesprekken, maar daar is niks mis mee. Uiteindelijk kwamen we tot een akkoord met Groen en Open VLD.”

Een combinatie van N-VA en Open VLD is niet zo onlogisch, maar een entente van N-VA en Groen is minder alledaags. “Dat is zo, maar in een groene gemeente als Zoersel moet dat zeker kunnen”, vindt Liesbeth Verstreken. “Met N-VA zijn wij ook vragende partij voor het behoud van dit groene karakter en wij willen evenzeer positieve accenten leggen met het oog op het klimaat. In die zin vonden Groen en wij mekaar.”

Naast de burgemeester levert N-VA straks ook vier schepenen (één meer dan nu het geval is). Danny Van de Velde (die bevoegd wordt voor openbare werken) en Koen Paredaens (die de post financiën krijgt) blijven aan boord. Nieuwkomers in het schepencollege zijn Michaël Heyvaert (cultuur) en Cindy Van Paesschen (sociale zaken). Voor huidig N-VA-schepen Marcel De Vos is er geen plaats meer in het toekomstige college.

Groen en Open VLD leveren vanaf 1 januari elk één schepen. Marc De Cordt (Groen) wordt bevoegd voor klimaat, milieu en ruimtelijke ordening. Olivier Rul (Open VLD) krijgt onder andere lokale economie en landbouw onder zijn vleugels. Rul treedt bij zijn politieke debuut dus al meteen toe tot het schepencollege. CD&V, de lokale fractie h-Eerlijk Zoersel en Vlaams Belang vormen weldra de oppositie.