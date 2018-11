N-VA ruilt CD&V in voor Groen en Open VLD Liesbeth Verstreken blijft burgemeester Kristof De Cnodder

14 november 2018

0

Exact één maand na de gemeenteraadsverkiezingen is er in Zoersel een coalitie gevormd. De grootste partij N-VA ruilt huidig coalitiepartner CD&V in voor Groen en Open VLD. Liesbeth Verstreken (N-VA) blijft burgemeester.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Zoersel heeft nu toch een nieuwe bestuursploeg voor de komende legislatuur. Die ploeg zal bestaan uit N-VA (11 zetels), Groen (2 zetels) en Open VLD (1 zetel). Samen hebben deze partijen een krappe meerderheid van 14 op 27. CD&V, de partij die nu nog samen met N-VA bestuurt, wordt het kind van de rekening en komt voor het eerst sinds lang in de oppositie terecht. Het was een publiek geheim dat het nooit grote liefde was tussen N-VA en CD&V en aan het bestaande verstandshuwelijk komt nu dus een einde.

Burgemeester Liesbeth Verstreken volgt straks zichzelf op. Ook N-VA-schepenen Danny Van de Velde (die bevoegd wordt voor openbare werken) en Koen Paredaens (die de post financiën krijgt) blijven op post. Nieuwkomers in het schepencollege namens N-VA zijn Michaël Heyvaert (cultuur) en Cindy Van Paesschen (sociale zaken). Voor huidig N-VA-schepen Marcel De Vos is er geen plaats meer in het college.

Groen en Open VLD leveren elk één schepen. Marc De Cordt (Groen) wordt bevoegd voor klimaat, milieu en ruimtelijke ordening. Olivier Rul (Open VLD) krijgt onder andere lokale economie en landbouw onder zijn vleugels.