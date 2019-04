Monnikenheide opent nieuw gebouw van 840.000 euro zonder één cent subsidie Toon Verheijen

06 april 2019

08u39 0 Zoersel Monnikenheide heeft het tweede van in totaal vier nieuwe gebouwen in gebruik genomen. Monnikenbos heeft een snoezelruimte, een plaats voor kine en er komt een nieuwe leefgroep van twaalf cliënten. Eerder werd al Korenbloem in gebruik genomen. Tegen 2020 volgen nog twee gebouwen Madelief en Klaproos.

Het eerste gebouw van Monnikenbos werd in 1979 gebouwd, maar was helemaal versleten. Daarom besloot Monnikenheide om voor een volledige nieuwbouw te gaan. Er komen vier nieuwe gebouwen, drie woningen en een therapiegebouw, rond een verkeersvrij plein. De eerste werden startten in 2017 en met de Korenbloem werd het eerste gebouw in 2018 geopend. Nu is het dus de beurt aan Monnikenbos en daarna volgen de twee andere gebouwen tegen 2020. “In dit gebouw zullen in De Klaver twaalf cliënten van maandag tot vrijdag opgevangen en begeleid worden tussen 8 en 18 uur”, zegt directeur Johan Vermeeren. “Ook cliënten met een hogere ondersteuningsnood zullen we in deze leefgroep op maat kunnen bedienen.” Op de eerste verdieping komen er nog twee studio’s waar cliënten zelfstandig kunnen wonen.

Het nieuwe gebouw kostte 840.000 euro. Een bedrag dat Monnikenheide bij elkaar kreeg zonder subsidies door legaten, sponsors en een renteloze lening.