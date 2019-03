Mobiele praatpaal StigwAPP bestrijdt stigma rond psychische aandoeningen Ewelina Verhulst

06 maart 2019

21u16 0 Zoersel Het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel lanceert de mobiele praatpaal StigwAPP. Via filmpjes met getuigenissen moet de praatpaal het stigma rond psychiatrische aandoeningen opheffen.

De ‘StigwAPP’ toont korte filmpjes waarin telkens twee mensen getuigen over wie ze zijn en wat hen gelukkig, maar ook kwetsbaar maakt. Eén van hen is psychiatrisch patiënt. Het PC Bethanië wil de kijker in het ongewisse laten en op die manier duidelijk maken dat iedereen kwetsbaar kan zijn. “Voor sommigen zal het confronterend zijn, omdat ze een verkeerd beeld hebben van de psychiatrie. Voor anderen is het dan weer een bevestiging dat ze die mensen net niet in hokjes duwen", zegt Annelies Oeyen, communicatieverantwoordelijke van PC Bethanië. De mobiele praatpaal is momenteel enkel beschikbaar in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef in Malle en in het PC Bethanië in Zoersel. Het is wel de bedoeling dat ze na verloop van tijd op meerdere locaties te vinden is. Zo zal de mobiele praatpaal binnenkort verschijnen in het gemeentehuis van Zoersel en op verschillende evenementen.

