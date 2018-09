Mix van jeugd en ervaring op lijst Vlaams Belang 06 september 2018

02u23 0

De Zoerselse afdeling van Vlaams Belang heeft zijn lijst voor de verkiezingen op 14 oktober helemaal klaar. Dat nieuwkomer Wouter Bollansée de lijst ging trekken was al bekend. De huidige gemeenteraadsleden Jos van Dongen (plaats 3) en Stan Meeussen (plaats 12) zijn opnieuw van de partij. Ex-raadslid Walter Vochten duwt de lijst. Marcella Vanhoutte - gewezen OCMW-raadslid in buurgemeente Schilde - staat één plaats hoger. De twee broers Vincent Orban (21) en Christophe Orban (23) zijn de jongsten van de groep. Overigens vond Vlaams Belang intussen een nieuwe locatie voor het pre-verkiezingsevenement dat men op zaterdag 29 september (vanaf 13.30 uur) organiseert. Nadat basisschool Sint-Elisabeth onmogelijk bleek, legde men nu zaal Sint-Maarten (in deeldorp Halle) vast. Onder anderen nationale partijboegbeelden Tom Van Grieken en Gerolf Annemans komen spreken.





(KDC)