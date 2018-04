Minister Schauvliege komt praten over betonstop 18 april 2018

De CD&V-afdelingen van Zoersel, Malle en Zandhoven nodigden 'hun' minister van Omgeving Joke Schauvliege uit voor een infoavond over de zogenaamde betonstop. Schauvliege komt vanavond om 20 uur naar zaal Dorpszicht (Dorp 54 in Zoersel) om toelichting te geven bij het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Er zal ook een film van ongeveer drie kwartier worden getoond waarin Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck aan bod komt. Deelname is gratis. Geïnteresseerden geven best vooraf een seintje aan luc.kennis@zoersel.be. (KDC)