Mensen met beperking staan centraal in docu 'Zie mij doen' KLARA VAN ES FILMDE MAANDENLANG IN MONNIKENHEIDE KRISTOF DE CNODDER

22 maart 2018

02u43 0 Zoersel Deze week gaat de film 'Zie mij doen' in première; een documentaire waarin de 'hoofdrollen' worden ingevuld door zes mensen met een mentale beperking uit het Zoerselse zorgcentrum Monnikenheide. Klara Van Es uit Berchem maakte de prent en nam daar haar tijd voor. "Ik wou mijn personages eerst goed leren kennen vooraleer we begonnen te filmen."

Het idee om een documentaire te draaien over Monnikenheide ontstond al eind 2012, toen het zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking op de drempel van zijn veertigste verjaardag stond en iets speciaals wou doen om dat jubileum te vieren. Via via kwam Monnikenheide terecht bij de bekende documentairemaakster Klara Van Es. Uiteindelijk duurde het nog dik vijf jaar tot Van Es met de film 'Zie mij doen' naar buiten kwam, maar het resultaat mag gezien worden. 'Zie mij doen' is een 'slow movie', die bij momenten ontwapenend is en bij momenten tot nadenken stemt.





Zes personages

"Nadat ik destijds werd benaderd, heb ik toegezegd op voorwaarde dat ik persoonlijk zou worden geraakt door de verhalen van de mensen in Monnikenheide. Daarom heb ik het zorgcentrum eerst gedurende een hele tijd druk bezocht, zonder camera's in mijn zog", vertelt Klara Van Es. "Al snel voelde ik dat er een interessante documentaire in zat. Vervolgens heb ik zes personages uitgezocht rond wie ik de film zou opbouwen."





Die hoofdpersonages zijn Jessica Mouha, Mathias Verheyen, Nadine Zandmer, Quan Zhang, Sam Bernaers en Sofie De Vlieger. Alle zes hebben ze een heel diverse mentale beperking, de ene al wat 'zwaarder' dan de andere. Klara Van Es toont hoe de zes leven en met hun handicap omgaan. "Ik vond het belangrijk om een heel 'palet' te tonen", legt Klara Van Es uit. "Het mooie aan al mijn hoofdfiguren is dat ze hun emoties heel ongefilterd uiten. De aanwezigheid van een opnameploeg vormde daarbij geen beletsel. Al snel hoorde het er gewoon bij."





Met ouders gepraat

"Onze gasten hebben met plezier meegewerkt aan de documentaire", zegt Kris De Koninck, directeur van Monnikenheide. "Op voorhand werd met de ouders van betrokkenen alles trouwens goed doorgepraat."





"Het was aangenaam om te doen en het resultaat is mooi", bevestigt Jessica Mouha, één van de zes centrale figuren. "Voor ons was het een speciale ervaring."





Deze week wordt 'Zie mij doen' tijdens het Leuvense filmfestival Docville officieel uitgebracht. Vanaf volgende week loopt de door het Vlaams Visueel Fonds gesubsidieerde film in de bioscoop, onder andere in UGC Antwerpen.





"Ik hoop dat wie naar 'Zie mij doen' gaat kijken mensen een mentale beperking anders gaat bekijken. Nu wordt er nog veel gestaard en dat doet soms pijn", stelt Klara Van Es vast. "Het zou inderdaad goed zijn als andere mensen wat normaler met ons zouden omgaan", besluit Jessica Mouha.