Mathias laat tattoo zetten in strijd tegen wegwerpplastic Samira El Oiamari

09 januari 2019

14u45 4 Zoersel Mathias Vochten vereeuwigt zijn strijdlust tegen wegwerpplastic met een tattoo. Hij liet namelijk een zeeschildpad tatoeëren op zijn schouder.

De 37-jarige Mathias neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als SodaStream-medewerker erg serieus. Hij heeft namelijk een zeeschildpad laten tatoeëren in de strijd tegen wegwerpplastic.

Mathias koos niet zomaar voor een zeeschildpad, want het diertje is het symbool van de ‘Time for Change’-campagne. Met deze campagne wil SodaStream mensen aansporen om geen wegwerpplastic meer te gebruiken. “Wegwerpplastic maakt onze planeet kapot, verandering is nú”, laat Matthias weten.

Geen spijt

Mathias heeft zeker geen spijt van zijn beslissing en staat 100 procent achter zijn keuze. “We zien meer en meer beelden opduiken van stranden die overspoeld worden met plastic afval en waarbij dieren het eerste slachtoffer zijn. Net als de schildpad wil ik van plasticvrije stranden kunnen blijven genieten.”

Mathias is zeker niet de eerste met zo’n tattoo. SodaStream daagde plasticstrijders uit om een zeeschildpad te tatoeëren in strijd tegen wegwerpplastic. Vervolgens was Thor Björnsson, ‘The Mountain’ in ‘Game of Thrones’, de eerste die zijn tattoo deelde op sociale media. Hierbij postte hij nog de inspirerende woorden: ‘Vecht tegen plastic, deze is voor Moeder Aarde’.