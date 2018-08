Martinuswijk krijgt riolering 31 augustus 2018

De gemeente Zoersel heeft plannen om een gescheiden rioleringsstelsel te laten aanleggen in de wijk Sint-Martinus (in deeldorp Halle). In een deel van de Sint-Martinusstraat, Ketelheide, Krimveldweg, Winkelhoeve, d'Eike en de Ronkaartweg ligt nu nog geen riolering en daar wil het gemeentebestuur verandering in brengen. In totaal kost dit project 1,2 miljoen euro (exclusief BTW). Een deel van de kosten wordt gedragen door de gemeente, maar ook de Vlaamse Milieumaatschappij en drinkwatermaatschappij Pidpa doen een duit in het zakje. De eerste spadesteek gaat ten vroegste begin volgend jaar in de grond. "We hadden gehoopt dat we in november hadden kunnen starten, maar er moeten een paar grondinnames gebeuren bij omwonenden en twee buren liggen voorlopig dwars", vertelt bevoegd schepen Luc Kennis (CD&V). "We hopen dat we alsnog een regeling kunnen treffen en anders zullen we moeten overgaan tot een onteigeningsprocedure. In dat geval kan de vertraging nog iets groter worden." (KDC)