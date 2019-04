Marijke en Els zetten familiefeest opzij om feestmaal voor alleenstaanden en minderbeelden te organiseren Toon Verheijen

11 april 2019

18u36 15 Zoersel Twee dames uit Zoersel hebben duidelijk het hart op de juiste plaats. Onder de naam ‘graag gedaan’ zetten ze op kerstavond van dit jaar hun eigen familiefeest opzij om alle aandacht te schenken aan de alleenstaanden of minderbedeelden van de gemeente. Met steun van de gemeente en hopelijk heel wat handelaars willen ze op kerstavond een heel feestmaal in elkaar boksen.

Marijke Peeters en Els Mattheeusen trekken samen met hun gezin al enkele jaren naar de kerstmarkt in Antwerpen. Altijd een gezellige boel, maar al even lang spelen ze met het idee om kerstavond eens op een heel andere manier door te brengen. Een avond volledig in het teken van alleenstaanden of gezinnen die het iets moeilijker hebben in de maatschappij om rond te komen. “Dit jaar hebben we de koe maar eens echt bij de horens gevat”, lachen Els en Marijke. “We zijn eerst naar de gemeente gestapt, maar zij verleenden snel hun medewerking. We mogen de kapel, de keuken en alle toebehoren gratis gebruiken en daar zijn we hen enorm dankbaar voor. Zij zullen ons ook helpen om onze doelgroep te bereiken.”

Enorme respons

Marijke en Els verspreidden onlangs nog maar de brief in een zoektocht naar sponsors en helpende handen. De respons die ze al hebben gekregen, is enorm. “Verschillende bakkers uit héél Zoersel willen al instaan voor het maken van het dessert”, vertellen Els en Marijke. “Van frituren hebben we al de toezegging gekregen dat ze voor frietjes en mayonaise willen zorgen. De slagers en beenhouwers uit onze gemeente en Kip & Co hebben ook beloofd hun steentje bij te dragen. De jongens van de Chiro hebben al beloofd dat ze soep willen komen maken. Een friturist op pensioen heeft ook al zijn diensten aangeboden om de frietjes te komen bakken. We zijn echt aangenaam verrast door zoveel helpende handen. Maar andere sponsors zijn nog altijd welkom. Zo zoeken we nog iemand die bijvoorbeeld de drank wil sponsoren.”

Sociale kruidenier

De twee initiatiefneemsters én hun gezin, want ook zij zetten zich vol mee achter het project, hebben de sponsors tot hier toe wel gevraagd om geen diepvriesproducten te bezorgen. “De overschot van de soep bijvoorbeeld kunnen we dan zelf invriezen en daarna aan de sociale kruidenier bezorgen”, zeggen de twee dames. Ze hebben ook nog plannen om er ook voor de aanwezige kinderen een speciale avond van te maken. “We gaan een filmhoekje inrichten voor de kleinsten en een soort van speelhoek zodat ze zich goed kunnen amuseren. We zouden graag aan alle kinderen een kerstcadeautje geven. We verwachten alles samen zo’n honderd mensen. Een aantal waar we zelf van schrikken, maar hopelijk kunnen we hen een héél gezellige avond schenken.”

Handelaars of particulieren die ‘Graag Gedaan’ willen ondersteunen, kunnen terecht op graaggedaan.zoersel@gmail.com.