Marc De Cordt trekt lijst Groen 23 februari 2018

Marc De Cordt wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker van Groen in Zoersel. De Cordt is momenteel het enige groene gemeenteraadslid in Zoersel. Katrien Seynaeve krijgt de tweede plaats op de lijst, lokaal partijvoorzitter Emery Frijters de derde. Lijstduwer wordt Bob Peeters, die tussen 2001 en 2012 schepen voor milieu, mobiliteit en ontwikkelingssamenwerking was. (KDC)