Luc Caals en Dennie Damaro gaan samen op tournee en brengen hun eigen versie van klassiekers Will Tura en André Hazes Duo kondigt ook extra concert met Ben Crabbé op drums aan Ewelina Verhulst

18 februari 2019

20u10 0 Zoersel Volkszangers Luc Caals en Dennie Damaro komen deze zaterdag 23 februari in dancing De Toverfluit in Zoersel. Zij touren twee jaar lang heel Vlaanderen en Nederland rond met hun theaterprogramma Ode aan de Keizers van de Vlaamse en Nederlandse lied. De première vond vorige vrijdag plaats in Londerzeel.

Hoewel Nederlands volkszanger André Hazes al bijna vijftien jaar geleden gestorven is en Vlaams volkszanger Will Tura al eerder aan jouw krant heeft verteld dat hij geen enkel optreden heeft staan dit jaar, wil niet zeggen dat je de klassiekers van deze twee iconen nooit meer zal horen. Dennie Damaro en Luc Caals zingen voornamelijk nummers van hen in hun eigen stijl.

Volkszanger Dennie Damaro (47) uit Wuustwezel staat al meer dan 30 jaar op het podium en is ongetwijfeld de grootste fan van Will Tura. In september 2018 stelde hij tijdens een geslaagde jubileumshow zijn nieuw album Ode aan de Keizer van het Vlaamse lied voor waarin dertien nummers van Will Tura staan. Hij covert ze allemaal in eigen stijl. Zijn collega Luc Caals (66) uit Schoten staat zelfs al meer dan 40 jaar op het podium maar is wel een enorme grote fan van André Hazes. Jarenlang trad hij op met zijn show Caals zingt Hazes.

Dennie Damaro kent Luc Caals al meer dan twintig jaar en kreeg het idee om samen een show te organiseren. “Aangezien ik een coveralbum met dertien nummers van Will Tura heb uitgebracht en mijn goeie vriend en collega Luc Caals vorig jaar zijn eigen show Caals zingt Hazes bracht, leek het mij ideaal om een theaterprogramma met de naam Ode aan de Keizer van het Vlaamse en Nederlandse lied te organiseren.

Het eerste concert van Ode aan de Keizers van de Vlaamse en Nederlandse lied vond vorige week vrijdag al plaats in Londerzeel. Komende zaterdag staat het duo in de dancing De Toverfluit in Zoersel. Alhoewel het niet écht een duo is want ze zingen elk apart. “Omdat ik vooral fan ben André Hazes zing ik één uur lang liedjes van hem. Dennie Damaro doet dan hetzelfde, maar dan met zijn idool Will Tura”, zegt Caals. Na de première hebben ze samen met de organisatoren wel even besproken om het in de toekomst misschien toch samen te doen maar de volkszangers zijn daarin heel duidelijk. “André Hazes was een zanger die liedjes bracht waar je op kan dansen terwijl Will Tura eerder een zanger is die rustige muziek brengt. André Hazes en Will Tura zijn dé keizers van de Lage Landen, maar ze zijn wel een wereld van verschil. We zullen hun eigenheid verliezen, moesten we hun nummers tezamen brengen. Dat zouden we ontzettend jammer vinden. “

Het tweede optreden van Ode aan de Keizers van de Vlaamse en Nederlandse lied zal dus deze zaterdag in de dancing De Toverfluit in Zoersel plaatsvinden met de module live on tape dus zonder een live-orkest. Ze wisselen per concert af dus op 2 maart mag je je verwachten aan een optreden van twee uur lang mét live-orkest. Dit doen we om budgettaire redenen, zeggen Caals en Damaro. “Zo’n orkest kost handenvol geld. We kunnen de concertgangers wel garanderen dat de kwaliteit van ons optreden optimaal blijft.” Dit is voor hen de enige manier om het tweejarig bestaan van hun theaterprogramma te kunnen blijven financieren.

Het concert van deze zaterdag is verkocht, maar er zijn nog tickets verkrijgbaar voor volgende zaterdag 2 maart in dancing De Toverfluit in Zoersel. Tickets bestellen kan via deze website.