Loopbaancoach geeft advies tijdens fietsritje 26 maart 2018

02u32 0 Zoersel Loopbaancoach Katrien Seynaeve uit Zoersel is sinds kort gestart met een speciaal initiatief: haar klanten kunnen voortaan ook een sessie volgen op de fiets.

"Ik begeleid mensen die met bepaalde vragen of problemen worstelen op hun werk", vertelt Katrien Seynaeve. "Ik fungeer als een soort van klankbord en probeer raad te geven waar ik kan. Nu heb ik een nieuwe dimensie toegevoegd aan mijn service. Wie dat wil kan voortaan ook op de fiets dingen komen bespreken. Zo'n gesprek in de open lucht, terwijl je actief bezig bent, kan deugd doen en verhelderend zijn. Zelf fiets ik graag in mijn vrije tijd, vandaar het idee. Ik ben nog niet lang reclame aan het maken voor mijn 'fietscoaching', maar merk toch al dat het concept aardig wat interesse opwekt. Zeker nu er mooier weer zit aan te komen, kan het een aangename afwisseling zijn voor de meer traditionele coaching die ik ook nog geef." Info op www.signport.be. (KDC)