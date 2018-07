Lindedreef twee dagen afgesloten 07 juli 2018

Op dinsdag 10 en woensdag 11 juli zal een aannemer okergele fietssuggestiestroken aanbrengen in een deel van de Lindedreef in Halle-Zoersel. De stroken worden langs beide kanten van de weg voorzien. Tijdens de werken wordt de Lindedreef volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen het kruispunt met Halle-Dorp en de Lotelinglaan. Te voet of per fiets kan je wel nog door. (KDC)