Lichte hinder verwacht door werkzaamheden 04 augustus 2018

In de Handelslei en Kapellei in Sint-Antonius Zoersel worden deze maand nieuwe nutsleidingen gelegd. Het gaat meer concreet om het stuk weg tussen de Liersebaan en de Processieweg. Als gevolg van de werkzaamheden - die dinsdag starten - is het fiets- voetpad steeds aan één kant van de weg afgesloten.





Tegelijk wordt er ook gewerkt in de Achterstraat. Daar wordt tussen 8 en 10 augustus een kleine ingreep gedaan aan de riolering, ter hoogte van de huisnummers 7 en 9. De Achterstraat zal tijdelijk onderbroken zijn tussen de rotonde met de medelaar en de Begijnenstraat. Lichte verkeershinder is dus niet te vermijden. (KDC)