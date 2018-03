Lezing Dirk De Wachter 22 maart 2018

De vzw Stokpaardje - die werkt rond geestelijke gezondheid - organiseert op donderdag 29 maart een lezing met de bekende psychiater Dirk De Wachter. De Wachter - die verbonden is aan de universiteit van Leuven - komt spreken over 'Kwetsbaarheid als talent'. De lezing vindt plaats in de kapel van het Zoerselse gemeentehuis en begint om 20 uur.





De inkomprijs bedraagt vijf euro. Inschrijven kan via lutgart.





van.dongen@telenet.be (KDC)