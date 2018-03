Leonieten genomineerd voor Bronzen Pagadder 06 maart 2018

02u39 0

Vrijwilligersgroep De Leonieten uit Zoersel is genomineerd voor de Bronzen Pagadder, een trofee die Beweging.net jaarlijks uitreikt aan een organisatie die zich inzet voor de gemeenschap.





De Leonieten geven onder andere educatieve rondleidingen in het Zoerselbos en helpen het Doezelbos - gelegen achter zorginstelling Monnikenheide - onderhouden. Het waren de mensen van Monnikenheide die de Leonieten voordroegen.





Op 8 maart weten de vrijwilligers of ze effectief de Bronzen Pagadder in ontvangst mogen nemen. De naam Leonieten is trouwens afgeleid van stichter Leon Huylebroeck. Intussen gaf die de fakkel door, maar de naam bleef bestaan.





(KDC)