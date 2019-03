Kunstenaar Paul Ibou vult de lijst ereburgerschap van Zoersel aan én dat exact op zijn 80ste verjaardag Ewelina Verhulst

08 maart 2019

12u56 0 Zoersel In het administratief centrum van Zoersel vond donderdag een huldiging plaats van beeldend kunstondernemer Paul Ibou. Hij vierde er zijn 80ste verjaardag onder aanwezigheid van Sven Gatz, Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Media, Cultuur en Jeugd en Camille Paulus, eregouverneur van de provincie Antwerpen.

Ibou heeft meer dan 30 jaar in Zandhoven gewoond, maar verliet zijn vaste stek voor een andere gemeente: Zoersel. Hij woont er nu 5 jaar. Sinds 1962 werd Ibou zelfstandig kunstenaar en hij legde door de jaren heen een heel mooi parcours af. Hij bouwde een netwerk uit met talrijke kunstenaars en invloedrijke opdrachtgevers, zowel in het zakenleven als bij de overheid, nationaal en internationaal. Hij heeft heel wat prijzen in ontvangst mogen nemen en de hele wereld ontdekte zijn werken. “Ik heb al over de hele wereld mijn werken tentoongesteld zoals in Mexico, Japan, Brazilië, Taiwan, China,... De Chinezen waren zelfs al bezig om op basis van maquettes grootse werken neer te zetten in openbare ruimtes”, vertelt Ibou.

Ook in het kleine België heeft hij zijn artistieke kunsten getoond. Zo zijn er erg bekende logo’s die onder zijn naam staan zoals het logo van provincie Antwerpen, Tele-onthaal, het Ballet van Vlaanderen,... Dat is slechts een greep uit een heel uitgebreide lijst van logo’s en symbolen, maar ook van affiches, kalenders, boekconcepten, hedendaagse kunst en zelfs voedingsverpakkingen.

Zijn rijkgevulde, internationale artistieke carrière werd ook opgemerkt door de gemeente en OCMW Zoersel. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om hem het ereburgerschap van Zoersel toe te kennen. Burgemeester Liesbeth Verstreken kende hem daarom de titel van ereburger toe en sprak vol bewondering over zijn bijzondere carrière.

De lijst van Zoerselse ereburgers is intussen al mooi gevuld: Tony Bell, Pol Van Esbroeck & Mariette Coppens, Merho, François Glorieux, Daniella Goffa, Jan Dries, Yvonne Reynders en nu dus ook Paul Ibou.