Koppel neemt webwinkel voor speciaalbieren over 30 januari 2018

02u40 0 Zoersel Veronique Smits en Ewan Mertes uit Zoersel namen onlangs de webshop 'beerbutler' over. Het ondernemende koppel gaat nu ambachtelijke speciaalbieren uit heel de wereld importeren om ze dan te verdelen onder hun klanten.

"We hadden altijd al een passie voor eten en drinken", zegt Veronique Smits, die al enkele jaren cateringzaak La Comida runt. "Toen we vernamen dat 'beerbutler' te koop stond, sprongen we op de kar. We gaan het combineren met onze catering. Voortaan gaan we actief op zoek naar 'craft beers' uit heel de wereld. We laten stalen opsturen die we dan eerst zelf proeven en ook op reis houden we onze ogen open.





Bierbox

Bedoeling is dat we elke drie maanden een 'bierbox' samenstellen rond één thema. Ons eerste pakket bestaat bijvoorbeeld uit allemaal Roemeense biertjes." (KDC)