Klokken Sint-Antoniuskerk werken weer 11 juni 2018

Zoersel Inwoners van Sint-Antonius Zoersel hebben het ongetwijfeld gemerkt: de voorbije week functioneerden de klokken in hun kerktoren dagenlang niet. Gisteren werd dat probleem echter opgelost.

"Door een technische storing liep de aansturing van de klokken verkeerd", zegt Maria Sebreghts van de kerkfabriek. "En het parochieteamlid dat er het meest van af weet, was uitgerekend nu een paar dagen op vakantie aan zee. Vandaar dat het een tijdje stil bleef in de toren."





Specialist

"Verschillende dorpsbewoners spraken me er over aan. Vandaag (gisteren, red.) keerde onze klokkenspecialist echter terug naar huis en tegen de middag was alles opgelost." (KDC)