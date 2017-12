KLJ maakt zich op voor laatste feestje van 2017 02u40 0 Foto Laenen De leden van KLJ bij de tent.

De KLJ van Zoersel maakt zich op voor een laatste feestje van 2017. Al voor de negentiende keer organiseert de jeugdbeweging haar Oudejaarsfuif in een verwarmde tent in de straat De Reiger. "Enkele vrijwilligers bouwden gisteren de tent op, maar de eerste voorbereidingen op de party beginnen telkens al in de zomer", zegt hoofdleider Pieter Van Ginkel. Voor de Zoerselse KLJ - die dik tweehonderd leden telt - is de fuif op 31 december de belangrijkste bron van inkomsten. "Elk jaar lokken we zo'n drieduizend jongeren en dat brengt natuurlijk heel wat op. Onze werkingskosten worden zo voor een belangrijk deel gedekt." Er is nog een handvol toegangskaarten verkrijgbaar. In voorverkoop kost een ticket zes euro, aan de kassa acht euro. Belangrijk om weten is dat er ook een feestbus van vervoersmaatschappij De Lijn passeert langs de fuif. (KDC)