Kleinkinderen meester Berghmans 03u03 0

In het fotobijschrift bij het artikel over de Meester Berghmanstsraat in Halle Zoersel, in onze krant van gisteren, is een fout geslopen. Bij de foto stond dat Jef Berghmans werd omringd door één van zijn klassen, maar de kinderen op de oude foto waren zijn kleinkinderen. Onze excuses voor deze fout. (KDC)