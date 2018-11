Kinderen planten vredesboom voor Wapenstilstand Kristof De Cnodder

09 november 2018

Net als in veel andere gemeentes herdenkt men in Zoersel dit weekend dat de Eerste Wereldoorlog exact honderd jaar geleden afliep. De reeks herdenkingen startte vandaag met het planten van enkele ‘vredesbomen’.

De kinderen van de gemeentelijke scholen in groot Zoersel staken hun handen uit de mouwen voor de boomplanting. Ook de leerlingen van basisschool Pierenbos in deeldorp Halle lieten zich niet onbetuigd. Vlak bij de Halse kerk stopten ze een winterlinde in de grond. Eerder op de dag werden er in Zoersel centrum en Sint-Antonius al vredesbomen geplant.

Morgen en overmorgen gaat het herdenkingsprogramma verder. Blikvanger op zaterdag is een rondrit met oude militaire voertuigen (vertrek om 13 uur aan het gemeentehuis). Op zondag is er in het gemeentehuis een tentoonstelling waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over alle plaatselijke oorlogsslachtoffers.