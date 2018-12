Kerstmarkt voor drie goede doelen in Senegal Kristof De Cnodder

06 december 2018

12u59 0 Zoersel In en rond het gemeentehuis van Zoersel staat komend weekend de jaarlijkse kerstmarkt voor het goede doel op het programma. De lokale Derde Wereldraad koos drie ontwikkelingsprojecten in het Afrikaanse Senegal die zullen worden ondersteund: een weeshuis met bijhorende school, een materniteit en een landbouwproject.

De standhouders van de Zoerselse kerstmarkt staan twintig procent van hun winst af en de opbrengst van de centrale cafetaria gaat zelfs integraal naar de geselecteerde goede doelen. Bezoekers van de kerstmarkt zijn zaterdag welkom tussen 13 en 22 uur. In de kapel van het gemeentehuis is er doorlopend randanimatie voorzien. Onder andere de plaatselijke cabaretier Lander Severins zal er anderhalf uur optreden. Buiten is er muzikale omkadering, met enkele djembégroepen en fanfare De Lindekring.

Op zondag gaat de kerstmarkt nog even door, tussen 12 en 18 uur. Dan zorgen coverband Out of Blue, folkorkest Balvokal en koperensemble De Jachtoornblazers voor een streepje muziek.