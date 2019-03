Katrien Schryvers (CD&V) derde op Vlaamse lijst Ewelina Verhulst

01 maart 2019

11u08 0 Zoersel Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 staat Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit Zoersel op de derde plaats van de Vlaamse lijst.

Schryvers is een vaste waarde in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaamse Parlement. Dossiers rond kinderen, wonen en zorg liggen haar nauw aan het hart.

Haar parlementair werk trekt ze dan ook graag door naar haar gemeente Zoersel. Als voormalig schepen, burgemeester en OCMW-voorzitter zette ze die mee op de kaart als zorgzame gemeente.

Haar collega Tinne Rombouts uit Hoogstraten staat op de tweede plaats. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel is benoemd tot lijsttrekker van CD&V.