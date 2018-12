Katrien De Maeyer wordt eerste vrouwelijke brandweer commandant van Vlaanderen David Acke

02 december 2018

16u26 0 Zoersel Brandweer Zone Rand heeft de eerste vrouwelijke commandant van Vlaanderen. Op tien jaar tijd klom Katrien De Maeyer op van vrijwilliger tot commandant, en dat in een mannenwereld. “Ik heb het nooit als een nadeel ervaring dat ik een vrouw was in een mannenwereld.”

Ze begon als vrijwillig brandweerman bij de brandweer van Schoten en bijna dag op dag tien jaar later mag Katrien De Maeyer (37) zich de allereerste vrouwelijke brandweercommandant van Vlaanderen noemen. Dat we in 2018 - bijna 2019 - dit opmerkelijk moeten noemen, deert haar niet. “De brandweer is nog steeds een mannenwereld maar ik heb het nooit als een voor- of nadeel ervaren dat ik een vrouw ben. Integendeel. Toen ik begon in Schoten was ik de enige vrouw in het korps. Ik had vier douches, vier wc’s en een kleedkamer voor mij alleen,” lacht Katrien. Nu leidt ze 850 brandweermannen, verdeeld over 21 gemeentes en twintig brandweerposten. Haar functie is op dit moment nog waarnemend nadat vorig commandant Erik Janssen zijn mandaat neerlegde. “De komende zes maanden bestaat mijn taak er in de lopende dossiers op te volgen en de continuïteit van de werking te verzekeren zodat de mensen op het terrein hun werk kunnen blijven doen,” vertelt De Maeyer.

Na zes maanden start de procedure om een nieuwe commandant voor de komende zes jaar aan te duiden. “De wet verplicht ons een openbare aanbesteding te doen waar iedereen zich voor kandidaat mag stellen. Ook Katrien,” vertelt Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich en voorzitter van de Zoneraad. Of Katrien zich kandidaat zal stellen, weet ze nog niet. “Dat is nog niet aan de orde. Eerst wil ik het komende half jaar hard werken aan de verdere uitbouw van de brandweerzone en daarna zien we wel.” Zo zal ze een nieuw beleidsplan opstellen en de nieuwe personeelsformatie vormgeven. De grootste uitdaging blijft het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. “De Brandweer Zone Rand leeft van vrijwilligers met in totaal 785 vrijwilligers en 40 beroepsmensen.”

In januari 2009 startte Katrien als vrijwilliger bij de brandweer. Op dat moment was ze niet bezig met het uitbouwen van een carrière bij de brandweer. “Ik ben ingenieur van opleiding en had een vaste dagjob. Na mijn uren was ik actief als vrijwilliger omdat ik dat graag deed,” vertelt ze. Toen er in 2012 een beroepspositie vrijkwam als officier bij de brandweer van Schoten, nam ze deel aan de selectieproeven en kwam ze als beste kandidaat naar voor. “Ik was drie jaar actief als brandweerman, maar als ingenieur had ik een meer theoretische achtergrond terwijl veel van mijn collega’s meer technische en praktische ervaring hadden. Mede dankzij bijkomende opleidingen besefte ik dat een interventie leiden als officier me meer lag. Bij de brandweer draait alles om de juiste persoon op de juiste plaats om goede hulpverlening mogelijk te maken. Mijn ervaring als vrijwillig brandweerman helpt mij in ieder geval mij in het leiding geven aan vrijwilligers.” In 2015 werd De Maeyer bevorderd tot kapitein en stippelde ze vooral het HR-beleid verder uit. “Dat is vooral veel papierwerk. Ik denk aan aanwerven van vrijwilligers, uurroosters opstellen en opleidingen organiseren.” Sinds juni van dit jaar sprong ze al regelmatig eens in om voormalig commandant Janssen te vervangen die met gezondheidsproblemen te kampen had.