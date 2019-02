Jos Vekemans opnieuw partijvoorzitter h-EERLIJK ZOERSEL Ewelina Verhulst

18 februari 2019

14u07 1 Zoersel Meer dan 300 leden van de politieke partij h-EERLIJK ZOERSEL mochten afgelopen zondag een nieuw bestuur kiezen. Jos Vekemans werd opnieuw verkozen als voorzitter.

Het nieuwe bestuur is verkozen voor zes jaar. Volgens Vekemans staat er een hecht team. “We hebben een duidelijk lokaal profiel, straffe mandatarissen en een ijzersterk bestuur vol ambitie.”

h-EERLIJK ZOERSEL zal in de drie deelgemeenten Zoersel, Halle en Sint-Antonius geregeld activiteiten organiseren. De jongerenafdeling zal de komende jaren ook uitgebouwd worden. Voor Jos Vekemans is het belangrijk dat inwoners van de drie deelgemeenten op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van zijn partij. “We blijven investeren in onze communicatie, zowel op papier als digitaal.”

Mix van ervaring en talent

Het bestuur gaat er prat op dat ze een goede mix hebben van ervaring en jong talent. Jos Vekemans werd herbevestigd als voorzitter van de partij. Daniël en Bart Talpe worden eerste en tweede ondervoorzitter van de partij. Jacqueline Conincx blijft secretaris. Karine Pierard neemt ledenbeheer van haar over.

Koen van Breda blijft penningmeester. Jan Mariën wordt de nieuwe feestverantwoordelijke. Tom Sleeuwaert wordt communicatie- en persverantwoordelijke. Andy Van Den Heuvel werd verkozen als jongerenvoorzitter.

Ook Charlotte Vercruyssen (gemeente en OCMW) en Frederika Houwelijckx (BCSD) treden als raadslid toe tot het bestuur.

De andere bestuursleden zijn: Cindy De Koning, Guido Van Passen, Isabel Michielsen, Jean Severeyns, Linda Luyckx, Luc De Keulenaer, Raymond Van den Branden, Seppe Carlier en Stef Philipsen.

