Jongste van klemgereden inbrekers was amper 16 Toon Verheijen

24 januari 2019

17u21 9 Zoersel De drie inbrekers die woensdagnamiddag na een achtervolging werden klemgereden in de buurt van Highstreet, komen in aanmerking voor minstens drie feiten in Zoersel en een inbraakpoging in Brecht. Een van de verdachten is een 16-jarige. Voor hem wordt een plaats gezocht in een gesloten jeugdinstelling, maar daar was voorlopig geen plaats.

Interventieploegen van de politiezones Voorkempen, Noorderkempen en Brasschaat reden woensdagnamiddag een vluchtwagen van drie vermoedelijke inbrekers klem op de Sint-Lenaartseweg in Hoogstraten. De verdachten waren eerder op de dag betrapt bij een inbraak in het centrum van Brecht en zouden ook in aanmerking komen voor drie inbraken in Zoersel.

De verdachten zijn een 32-jarige Fransman, een 47-jarige Italiaan en een 16-jarige jongen. De twee volwassenen zijn voor de onderzoeksrechter verschenen en blijven aangehouden. “De derde en minderjarige kompaan van 16 is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, maar wegens plaatsgebrek zal hij de nacht doorbrengen in de cel”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “Vrijdag wordt opnieuw bekeken of er een plaats voor hem is.”