Inwoners leggen zonnepanelen in Benin 26 mei 2018

Een achtkoppige delegatie uit Zoersel is dezer dagen op bezoek in de Afrikaanse stad Bohicon (Benin). Het gaat om medewerkers van de gemeente en het OCMW die aan ontwikkelingssamenwerking doen. De Zoerselaars gaan onder andere werken rond afvalbeheersing, waterhuishouding en het klimaat. Zo gaan ze er onder andere helpen bij het installeren van zonnepanelen. Via de facebookpagina van Noord-Zuid Zoersel kan u meer lezen over de reis. (KDC)