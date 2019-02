Inbreker opgepakt na melding buurtbewoners Toon Verheijen

07 februari 2019

13u49 0

De politiezone Voorkempen heeft woensdagnamiddag een inbreker opgepakt. De politie had melding gekregen van verschillende mensen dat er zich in de omgeving van de Herentalsebaan een verdachte man ophield. Kort na de middag kwam er een melding van een bewoner aan Einhoven dat er iemand aan zijn poort stond te morrelen. DE beschrijving van de man kwam overeen met het signalement van de verdachte aan de Herentalsebaan. Toen de politie de man aantrof, bleek hij in het bezit te zijn van gestolen goederen. Verder onderzoek moet aantonen waar de man de spullen heeft gestolen.