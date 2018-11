Inbreker betrapt en moet vluchten Toon Verheijen

20 november 2018

20u05 0 Zoersel De bewoner van een woning aan Kwikaard heeft in de nacht van maandag op dinsdag een inbreker betrapt. De daders konden ontkomen.

De bewoner werd even voor 2 uur ‘s nachts wakker van lawaai op het gelijkvloers. De man ging naar beneden en dat de voordeur was opengebroken en dat het bureel was doorzocht.

Nazicht in de buurt leverde niets op.