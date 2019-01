Inbreker (16) opgesloten in jeugdinstelling Patrick Lefelon

25 januari 2019

18u15 0

De 16-jarige jongen die donderdag door de jeugdrechter in Antwerpen in een gesloten jeugdinstelling zou worden geplaatst maar nergens terechtkon, is vrijdag toch opgesloten. Dat zegt het Agentschap Jongerenwelzijn en wordt door het parket bevestigd. Hij wordt verdacht van een of meerdere inbraken. Over zijn leeftijd bestaat echter nog onduidelijkheid.

De jongen werd woensdagmiddag opgepakt samen met twee meerderjarige kompanen, nadat getuigen hen hadden zien wegvluchten bij een inbraak in Zoersel. De drie werden in hun vluchtwagen klemgereden in Hoogstraten, na een achtervolging door interventieploegen van verschillende lokale politiekorpsen. De nacht van woensdag op donderdag brachten ze in de cel door, aangezien ze nog niet konden worden voorgeleid.

De twee meerderjarigen werden donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter, de 16-jarige moest voor de jeugdrechter verschijnen. Die wilde hem vervolgens in een gesloten instelling plaatsen, maar door capaciteitsproblemen bleek dat niet mogelijk. De jongen bracht daarom nog een tweede nacht in de cel door. Jongerenwelzijn laat vrijdag weten dat er nu wel een tijdelijke oplossing is gevonden.

Het Antwerpse parket bevestigt dat de jongen voor vijf dagen terechtkan in Tongeren. In tussentijd zal er verder onderzoek worden gedaan naar zijn leeftijd, want de jongen is niet ingeschreven in het Rijksregister en blijkt plots te beweren dat hij toch meerderjarig is.