Inbraakpoging in Kievit Toon Verheijen

07 januari 2019

12u54 0

Een onbekende heeft afgelopen weekend proberen in te breken in een woning in de Kievit. De bewoner merkte zaterdag op dat er achteraan in de tuin een ladder lag en in de vijver aan de achterkant van de woning lagen onderdelen van een raam die later afkomstig bleken te zijn van een raam van de woning zelf. Uit onderzoek bleek daarna dat de ladder afkomstig was van de buren. Mogelijk hebben onbekenden dus proberen in te breken, maar zijn ze daar niet in geslaagd en lieten ze de ladder achter.